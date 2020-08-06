В преддверии Дня строителя во Владимире прошёл региональный этап национального конкурса профмастерства «Строймастер».

В преддверии Дня строителя во Владимире прошёл региональный этап национального конкурса профмастерства «Строймастер».На площадке строящегося дома на улице Ставровской собрались 24 лучших представителя компаний-застройщиков региона, которые боролись за возможность представлять честь нашей области на всероссийском уровне на конкурсе профмастерства «Строймастер».Конкурс проводится более 15 лет. Владимирские профессионалы не только достойно представляли на нём свой регион, но и возвращались с победами самого высокого уровня. В прошлом году конкурс ЦФО прошёл в Коврове, где более 40 специалистов из 14 областей боролись за возможность стать представителем округа на финальных всероссийских соревнованиях.На региональном этапе этого года в каждом из конкурсных направлений принимали участие по 8 лучших представителей профессии. Им предстояло показать свои профессиональные знания и умения в двух этапах конкурса: теоретическом и практическом. В итоге лучшим сварщиком признан Евгений Груздев (компания «Новый Мир Плюс», г.Владимир), лучшим каменщиком – Сергей Алексеев (компания «Новый Мир Плюс», г.Владимир), а лучшим штукатуром – Егор Крылов (Строительно-монтажное управление, г.Владимир).Все участники получили дипломы, а победителям, занявшим призовые места, достались ценные подарки и денежные призы.