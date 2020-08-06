Больше всего инфицированных выявлено во Владимире – 977

Во Владимирской области за прошедшие сутки на 6 августа лабораторно подтвердилось 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 6 случаев выявлено в Ковровском районе, 3 – в Муромском, 3 – в Юрьев-Польском, 3 – в Гусь-Хрустальном, 2 – во Владимире, 2 – в Меленковском, 1 – в Кольчугинском.Всего на территории региона зафиксировано 5725 случаев заражения. Больше всего инфицированных выявлено во Владимире – 977, Гусь-Хрустальном районе – 827 и в Петушинском районе – 659.