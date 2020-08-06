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Больше всего - 977 - во Владимире827 - в Гусь-Хрустальном районе659 - в Петушинском районе518 - о. Муром485 - в Ковровском районе436 - в Александровском районе310 - в Собинском районе291 - в Вязниковском районе271 - в Юрьев-Польском районе202 - в Кольчугинском районе159 - в Судогодском районе137 - в Киржачском районе145 - в Меленковском районе97 - в Суздальском районе78 - в Камешковском районе58 - в г. Радужном38 - в Селивановском районе37 - в Гороховецком районеЗа прошедшие сутки на 6 августа 2020 года лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией6 - в Ковровском районе3 - в Муромском районе3 - в Юрьев-Польском районе3 - в Гусь-Хрустальном районе2 - в г. Владимире2 - в Меленковском районе1 - в Кольчугинском районе