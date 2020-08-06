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38 - в Селивановском районе
37 - в Гороховецком районе
За прошедшие сутки на 6 августа 2020 года лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
6 - в Ковровском районе
3 - в Муромском районе
3 - в Юрьев-Польском районе
3 - в Гусь-Хрустальном районе
2 - в г. Владимире
2 - в Меленковском районе
1 - в Кольчугинском районе