Вязниковская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в мошенничестве с использованием электронных средств платежа

Вязниковская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в мошенничестве с использованием электронных средств платежаВ ходе предварительного расследования установлено, что в апреле 2020 года обвиняемая находилась в помещении сауны. Там она воспользовалась отсутствием внимания на нее со стороны владельца банковской карты.Понимая, что за ее действиями никто не наблюдает, злоумышленница использовала чужую карту для оплаты электронных платежей, сообщив при этом уполномоченным работникам торговых организаций заведомо ложные сведения о принадлежности данной карты ей. В результате чего жительница Вязников похитила денежные средства в сумме около 4 тыс. рублей.Рассматривать дело будет Вязниковский городской суд, сообщает областная прокуратура.