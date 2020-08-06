Неработающие россияне, ухаживающие за инвалидами, могут начать получать ежемесячные пособия в размере десяти тысяч рублей. Такую инициативу в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР.

Неработающие россияне, ухаживающие за инвалидами, могут начать получать ежемесячные пособия в размере десяти тысяч рублей. Такую инициативу в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР.Предлагается ввести меру для граждан, которые занимаются уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства первой группы или инвалидом первой группы. Сумму выплаты планируется ежегодно индексировать. Об этом сообщил в своем телеграм-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.За уход за некоторыми категориями инвалидов уже предусмотрено получение пособий, но их размер не индексируется. К тому же выплаты за уход за инвалидом первой группы недопустимо низкие – всего 1200 рублей.Если закон примут на федеральном уровне, он вступит в силу с 1 января 2021 года. Ранее Счетная палата признала программу помощи инвалидам в России провалом.Напомним, что 1 августа изменился порядок . Некоторые выплаты выросли, а другие прекратились. В частности, стало проще оформить и получить их инвалидам. Этой категории граждан больше не нужно подавать заявление лично. Территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все за них.Как писали "Дни.ру", россияне, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года, имеют право на по безработице. Размер выплаты – 12130 рублей.