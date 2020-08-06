На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 6 августа 2020 года лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 6 августа 2020 года лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (6 сл. в Ковровском, 3 сл. в Муромском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном 2 сл. в г. Владимире, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Кольчугинском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5725 случаев заболевания (977 сл. в г. Владимире, 827 сл. в Гусь-Хрустальном, 659 сл. в Петушинском, 518 сл. о. Муром, 485 сл. в Ковровском, 436 сл. в Александровском, 310 сл. в Собинском, 291 сл. в Вязниковском, 271 сл. в Юрьев-Польском, 202 сл. в Кольчугинском, 159 сл. в Судогодском, 137 сл. в Киржачском, 145 сл. в Меленковском, 97 сл. в Суздальском, 78 сл. в Камешковском, 58 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).