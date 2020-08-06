Закладчик наркотиков напал на полицейского, пытаясь сбежать. История произошла в Коврове с 36-летним местным жителем. По данным следствия, мужчина решил реализовывать марихуану на

Закладчик наркотиков напал на полицейского, пытаясь сбежать. История произошла в Коврове с 36-летним местным жителем. По данным следствия, мужчина решил реализовывать марихуану на территории Коврова, для этого вступил в сговор с неустановленным лицом в Интернете. По договоренности обвиняемый получил оптовую партию наркотиков для организации закладок. Мужчина успел сделать несколько тайников по городу, но увидев двух