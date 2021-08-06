Сегодня отмечается праздник Бориса и Глеба - первых русских канонизированных князей-страстотерпцев.

Сегодня отмечается праздник Бориса и Глеба - первых русских канонизированных князей-страстотерпцев.Сыновья киевского князя Владимира Святославовича были убиты своим братом Святополком Окаянным в период междоусобной войны. Православные почитают их как защитников русской земли.В селе Кидекша Владимирской области сохранилась церковь Бориса и Глеба, построенная дружиной мастеров Юрия Долгорукого в далеком 1152 году. Это первый белокаменный храмовый комплекс на Руси.В народе праздник Бориса и Глеба считался "хлебным". С 6 августа приступали к уборке хлеба, но в праздничный день в поле не выезжали: считалось, что сильная гроза, которая обычно случалась в этот день, может выжечь копны.