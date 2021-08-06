Участки не обеспечили инженерными коммуникациями.

В Суздале Следственный Комитет проводит доследственную проверку предоставления земельных участков 20 многодетным семьям без подведения необходимых коммуникаций.Чиновники выделили территорию, на которой нет воды, газа и света. Местные жители, устав от бездействия властей, рассказали о своей беде на одном из федеральных каналов.Руководители муниципалитета поясняют, что проводить инженерные сети начнут после того, как жители начнут строительство домов на выделенных наделах.Между тем, местная прокуратура выявила ряд нарушений. Теперь следователи СУ СК РФ установят, тянут ли они на уголовное дело.«Будет дана оценка изложенным в сюжете сведениям, в том числе, связанным с расходованием администрацией города Суздаль бюджетных средств на приобретение и обустройство земельных участков», - пояснили в пресс-службе ведомства.Ход проверки и его результаты находятся на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.