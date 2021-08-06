Точное решение будет принято после консультаций с Роспотребнадзором и исходя из эпидемиологической ситуации.

Во Владимире празднование Дня города могут отменить второй год подряд. Причина всё та же – пандемия коронавируса.Вероятнее всего большинство мероприятий состоится в онлайн-формате. Очные торжества необходимо будет проводить с соблюдением антиковидных ограничений.Даты проведения праздника пока не называются. Напомним, что ранее День города отмечали в разные месяцы. Он выпадал на август, сентябрь и даже октябрь.Точное решение будет принято после консультаций с Роспотребнадзором и исходя из эпидемиологической ситуации.В прошлом году торжества должны были состояться 30 августа, но были отменены из-за ковида.