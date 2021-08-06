Облпарламент подготовил и направил в ГосДуму законодательную инициативу. Ее суть – в более справедливом распределении акцизов на табачную продукцию. Депутаты ЗакСобрания предложили новый

Облпарламент подготовил и направил в ГосДуму законодательную инициативу. Ее суть – в более справедливом распределении акцизов на табачную продукцию. Депутаты ЗакСобрания предложили новый подход в распределении налоговых доходов от акцизов на табачную продукцию. На данный момент эти суммы в полном объёме поступают в федеральную казну. Законопроектом же предлагается половину отдавать в территории. Потери для федералов