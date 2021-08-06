С 9 августа он приступит к своим обязанностям.

С 9 августа он приступит к своим обязанностям.Сергей Александрович Сидорин родился в Муроме в 1981 году. Получил во Владимирском государственном университете два высших образования: в 2003 году закончил его по специальности «металлорежущие станки и инструменты» (с отличием), в 2005 году − по специальности «экономика и управление на предприятии». Работал на Муромском стрелочном заводе, ЗАО «Муром» и в Сбербанке России. С 2018 года возглавлял Гарантийный фонд Владимирской области.Напонмним, с 8 апреля Виктория Кулыгина была Владимирской области. Служебный контракт с ней расторгнут по соглашению сторон.