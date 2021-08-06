Этап выдвижения и регистрации кандидатов на выборах федерального и местного уровней завершился. Сегодня его итоги подвел председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-08-2021-itogi-pervogo-etapa-izbiratelnoj-kampanii-podvel-vadim-minaev-predsedatel-oblastnogo-izbirkoma.html" target="_blank">Итоги первого этапа избирательной кампании подвел Вадим Минаев, председатель областного избиркома</a> - Этап выдвижения и регистрации кандидатов на выборах федерального и местного уровней завершился. Сегодня его итоги подвел председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев.
[url=https://33live.ru/novosti/06-08-2021-itogi-pervogo-etapa-izbiratelnoj-kampanii-podvel-vadim-minaev-predsedatel-oblastnogo-izbirkoma.html]Итоги первого этапа избирательной кампании подвел Вадим Минаев, председатель областного избиркома[/url] - Этап выдвижения и регистрации кандидатов на выборах федерального и местного уровней завершился. Сегодня его итоги подвел председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев.