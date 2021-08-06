Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Подача заявления займет несколько минут и не потребует явки в офис Пенсионного фонда России или в отделение ..

Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Подача заявления займет несколько минут и не потребует явки в офис Пенсионного фонда России или в отделение банка.Новый сервис доступен в мобильном приложении ВТБ Онлайн для владельцев гаджетов на платформе Android и iOS. Чтобы оформить назначение первой пенсии, клиенту достаточно зайти в приложение на своем смартфоне и оформить онлайн-заявку на назначение пенсии. Для этого необходимо выбрать раздел «Услуги», затем подраздел «Госуслуги», далее - «Получение пенсии» и «Оформление пенсии впервые».Банк направляет это заявление в онлайн-режиме в Пенсионный фонд РФ. После решения ведомства необходимо выбрать счет для получения пенсии через сервис «Получение пенсии на карту ВТБ» в том же разделе. Все пенсионные выплаты ежемесячно зачисляются на выбранный клиентом счет. Для оформления заявления будущему пенсионеру необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг: ее также при необходимости можно подтвердить с помощью ВТБ Онлайн.«Россияне, выходящие сегодня на пенсию, уже привыкли использовать современные гаджеты и решать свои повседневные вопросы в онлайн-формате. В рамках стратегии по цифровизации 100% продуктов ВТБ мы представили новый сервис, который позволит будущим пенсионерам оформить назначение ежемесячной государственной выплаты в мобильном приложении ВТБ Онлайн всего в несколько кликов. Клиентам, выходящим на пенсию, больше не придется посещать для оформления документов отделения ПФР, МФЦ или банка, что существенно ускорит и упростит процесс назначения государственных выплат. При этом пенсионеры, которые обслуживаются в ВТБ, получают дополнительные преимущества от банка, например, возможность открыть вклад с повышенной ставкой», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.Сегодня пенсионерам, которые обслуживаются в ВТБ, доступны специальные продукты. В частности, клиентам, которые начали получать пенсию на карту банка с 1 июня 2021 г. или позже, банк начисляет 6% годовых на остаток по текущему счету (на сумму не более 100 тыс. рублей). Кроме того, все представители старшего поколения могут воспользоваться специальным вкладом «Ваш пенсионный» и разместить средства на 2 года с доходностью до 6,25% годовых с учетом капитализации процентов и подключения опции «Сбережения» к Мультикарте.Оформить заявление на получение пенсии на карту ВТБ также можно с помощью сотрудников в офисах банка или в интернет-банке: последним вариантом с момента запуска воспользовалось уже порядка 1 тыс. клиентов.