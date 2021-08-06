Шестикратный обладатель "Золотого мяча" и один из самых популярных клубов мира не смогли заключить новое соглашение из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Испанская "Барселона" в четверг на официальном сайте объявила о том, что главная звезда и капитан команды, шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси не останется в футбольном клубе из Каталонии. Предыдущий контракт 34-летнего аргентинца с сине-гранатовыми истек 30 июня, после чего он больше месяца находился в статусе свободного агента.Клуб и игрок достигли договоренности о подписании нового соглашения, но не смогли заключить его. "Несмотря на то, что "Барселона" и Лионель Месси достигли соглашения и явно намеревались сегодня подписать новый контракт, это не произойдет из-за финансовых и структурных препятствий [регламента чемпионата Испании]. Как следствие этой ситуации, Месси больше не сможет оставаться в "Барселоне". Обе стороны глубоко сожалеют о том, что в конце концов желания игрока и клуба не могут быть выполнены", - говорится в заявлении испанского клуба.Ситуация, в которой оказались титулованный клуб и один из самых популярных и успешных спортсменов в мире, возникла из-за сочетания двух факторов - финансовых проблем "Барселоны" и строгости руководства Ла Лиги как организатора чемпионата Испании. Факт существования потолка зарплат в этом турнире стал заметен общественности на фоне пандемии коронавируса, когда доходы клубов резко сократились. Согласно регламенту, объем расходов должен зависеть от заработков клуба.В сезоне-2019/2020 "Барселона" тратила на зарплаты €671 млн, а теперь руководству необходимо сократить эту расходную часть до €383 млн, чтобы вписаться в обозначенный выше потолок зарплат. Сейчас клуб тратит на оплату труда 110% от дохода, в связи с чем не может регистрировать новых игроков.Летом "Барселона" попыталась разгрузить платежную ведомость, расставшись с семью игроками в возрасте от 21 до 24 лет, но лишь трое из них были проданы: левый защитник Хуниор Фирпо перешел в английский "Лидс", полузащитник Карлес Аленья - в испанский "Хетафе", центральный защитник Жан-Клер Тодибо - во французскую "Ниццу". По оценкам портала Transfermarkt, на их продаже клуб может заработать €28,5 млн. Экономятся средства и на зарплату, но они не идут ни в какое сравнение с годовым доходом Месси от игры в футбол без учета бонусов и рекламных контрактов, который, по данным Forbes, равен €82 млн. В таких условиях рассчитывать на то, что каталонцам будет разрешено подписать новый контракт с возрастным аргентинцем, можно было только в виде исключения, но его не произошло.