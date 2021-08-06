Не исключено, что в скором времени его профиль закрасят.

Мрачный подземный переход на улице Горького, рядом с главным корпусом ВлГУ, украсило изображение Владимира Ленина. Однако автор пожелал остаться неизвестным. Об этом сообщают наши коллеги изВ мэрии подтвердили, что появление граффити с местными властями никто не согласовывал. Участники и организаторы «Zagfest’a» также не в курсе того, кто приложил руку к созданию рисунка.Не имеют отношения к появлению портрета вождя пролетариата и владимирские коммунисты.Сейчас Ильич отгорожен от пешеходов сигнальной лентой. Не исключено, что в скором времени его профиль закрасят.