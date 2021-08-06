Приборы учета со временем требуют замены либо очередной поверки. Что нужно делать, чтобы установить новый счетчик и поставить его на учет в энергосбытовой компании. Владимирский филиал ..

Приборы учета со временем требуют замены либо очередной поверки. Что нужно делать, чтобы установить новый счетчик и поставить его на учет в энергосбытовой компании. Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» отвечает на популярные вопросы клиентов.Что делать, если счетчик неисправен или закончился срок поверки?При выходе из строя прибора учёта жильцам многоквартирных домов необходимо обращаться во Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». Для установкизамены электросчётчика в частном секторе (жилые дома, дачи, хозпостройки и др.) необходимо обращаться в сетевую организацию, обслуживающую электросети в вашем населённом пункте. С 1 июля 2020 года плата за установку приборов учёта электроэнергии в данных случаях не взимается. Электросчётчики с истекшим межповерочным интервалом также считаются вышедшими из строя в соответствии с Постановлением №354 п.81 (12). Замена производится по письменному заявлению в течение 6 месяцев. До даты замены начисление производится по приборам, вышедшим из строя – по среднемесячному расходу, по приборам с истекшим межповерочным интервалом – по показаниям.Как подать заявку на замену прибора учета?Для удобства клиентов мы предлагаем воспользоваться онлайн-сервисами. Все что нужно – написать заявление свободной форме, указать ФИО, адрес и контакты. Отправьте заявление через форму обратной связи на сайте компании https://vladimir.esplus.ru/feedback/. После этого с вами свяжется специалист и обсудит дату визита в законодательно допустимые сроки. Больше ничего предпринимать не нужно, все оставшиеся процедуры — исключительно забота поставщика услуг. Вы также можете подать заявку в офисе «ЭнергосбыТ Плюс». Адреса указаны на сайте: https://vladimir.esplus.ru/offices/ Во время визита необходимо иметь при себе следующие документы:· Заявление в свободной форме. Там должны быть указаны ФИО, адрес и контакты.· Паспорт (либо доверенность от представителя собственника).· Документ, подтверждающий право собственностиКогда мне заменят счетчики, я оставлял заявку тогда-то?Приборы учёта заменяются в плановом порядке. О дате замены потребителю сообщается заранее по телефону, указанному в заявлении на замену ИПУ. В случае возникновения вопросов потребители могут обращаться по тел. 37-87-92.Можно ли самому поменять счётчик?Вы вправе это сделать, если не хотите ждать плановой замены. Услугу может оказать специализированная организация, у которой есть разрешение на такие виды работ. При этом замена прибора учёта производится за ваш счёт, компенсация в таком случае не предусмотрена.Если истек межповерочный интервал, пока не заменили счётчик надо передавать показания или не надо?Нужно продолжать передавать показания до 25 числа каждого месяца, данные таких приборов учёта принимаются к расчётам.Счетчик заменили, теперь что делать: нужно ли вам нести документы, как передавать показания?Специалист при завершении монтажа прибора учета обязан заполнить Акт, копию которого передаст в «ЭнергосбыТ Плюс» для внесения изменений в программный комплекс. Потребителю передавать копию акта никуда не требуется. Все необходимые данные о вводе прибора учета в эксплуатацию будут отражены в базе данных по вашему лицевому счёту. Вам просто нужно будет передавать показания электросчётчика ежемесячно любым удобным способом.:· в Личном кабинете на сайте http://study.vladcomsys.ru/;· по QR-коду;· в мессенджерах Telegram, ВКонтакте, Facebook и Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс)· по номеру Контакт-центра 8 (4922) 77-94-32, 8 (800) 100-75-30 (бесплатный номер телефона);· отправкой СМС на номер 8 (909) 136-43-73;· в офисах компании.