Ушел из жизни глава Александровского района. Александру Андрееву было 70 лет. Известно, что он болел коронавирусом и проходил лечение в Москве. Александр Алексеевич родился в деревне

Ушел из жизни глава Александровского района. Александру Андрееву было 70 лет. Известно, что он болел коронавирусом и проходил лечение в Москве. Александр Алексеевич родился в деревне Матренки Загорского района Московской области в в 1951 году. В 1978-м окончил Хотьковский заочный строительный техникум. Через 5 лет получил специальность инженер-строитель в Московском строительном институте. Он являлся Почетным гражданином района