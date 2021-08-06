Зарегистрировавшись один раз на Едином портале государственных и муниципальных услуг, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам: использование Единого портала государственных и муниципальных услуг это быстро, а главное - удобно.Уважаемые граждане, напоминаем, что на сегодняшний день наиболее актуальным сервисом для граждан при взаимодействии с органами государственной власти становится Единый портал государственных и муниципальных услуг.Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий допуск к сети Интернет.Зарегистрировавшись один раз на Едином портале государственных и муниципальных услуг, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.Для регистрации личного кабинета на сайте понадобится только: СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.Чтобы получить услугу, вам не придется выходить из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления. Кроме того, при оплате госпошлины через портал Госуслуг автоматически предоставляется 30% скидка.Полный перечень предоставляемых услуг можно посмотреть на официальном сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, а также на портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57