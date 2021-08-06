Злоумышленник похитил из сумки потерпевшей дорогостоящий кошелек с денежными средствами и юбилейными монетами...

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 62-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в краже дорогостоящего кошелька с денежными средствами, – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» у 27-летней жительницы столицы злоумышленник похитил дорогостоящий кошелек с денежными средствами и юбилейными монетами. Он долго высматривал потерпевшую на платформе станции, после чего, воспользовавшись удобным моментом, тайно похитил из ее сумки имущество. Спрятав похищенное в газету, злоумышленник скрылся. Общая сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по месту фактического проживания на юго-западе столицы задержали подозреваемого – 62-летнего мужчину, ранее судимого за совершение аналогичных преступлений на территории столичного метрополитена. При обыске у него обнаружены и изъяты денежные средства и монеты. Со слов задержанного, дорогостоящий кошелек он выбросил.Следственным Управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18