На встрече поднимались вопросы об угрозах, связанных с процессом активной цифровизации общества, о способах борьбы с киберпреступностью и защите населения от дистанционных мошенничеств...

Мероприятие состоялось при поддержке Общественной палаты города Москвы с участием членов Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве.В рамках круглого стола поднимались вопросы об угрозах, связанных с процессом активной цифровизации общества, о способах борьбы с киберпреступностью и защите населения от дистанционных мошенничеств.В связи со стремительным развитием IT-технологий, ростом объёма безналичных платежей и развитием рынка продаж с использованием сети Интернет, а также из-за доверчивости и невнимательности граждан, дистанционные преступления приобрели массовый характер. По статистике за период с 2015 по 2021 год количество преступлений, совершённых дистанционным способом, увеличилось в 27 раз.«Произошло изменение самой структуры преступности. При относительно стабильном показателе количества совершённых преступлений на территории города Москвы, доля преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, значительно увеличилась. Каждое третье преступление, совершённое на территории города, это преступление с использованием IT-технологий», – подчеркнул заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Александр Половинка.На данный момент ведётся профилактическая работа, как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны общественных организаций и органов власти. Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько отметил необходимость активной профилактики дистанционных преступлений. Он подчеркнул, что Департаментом информационных технологий города Москвы совместно с Роскомнадзором проводятся регулярные мероприятия, нацеленные на различные возрастные категории граждан, от школьников до людей старшего поколения, о том, как правильно пользоваться различными IT-инструментами, корректно отвечать на звонки и вводить пароли.Также в рамках круглого стола обсудили и предложили ряд инициатив по пресечению преступлений, совершаемых с использованием персональных данных граждан.«Когда мы слышим, как телефонный мошенник рассказывает нам всю нашу же подноготную – как нас зовут, где мы живём, паспортные данные – он, таким образом, втирается в доверие»,­ – отметил координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра Интернет-технологий Урван Парфентьев. Он подчеркнул, что проблема утечки персональных данных крайне недооценена, а такого рода преступления могут быть нацелены на честь, достоинство и репутацию граждан, что выводит эту категорию преступлений на новый уровень, требующий особого внимания.Подводя итог, участники отметили необходимость реализации высказанных в ходе беседы предложений, связанных с обеспечением кибербезопасности граждан, а также обозначили направления совместной деятельности в борьбе с дистанционными преступлениями.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве