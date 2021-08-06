Соревнования в окрестностях Мстеры проводятся уже в 7-й раз , изначально мероприятие задумывалось как ориентирование по карте для 4-х классов мотоциклов , но с течением времени стали добавляться новые категории.

Соревнования в окрестностях Мстеры проводятся уже в 7-й раз , изначально мероприятие задумывалось как ориентирование по карте для 4-х классов мотоциклов , но с течением времени стали добавляться новые категории.В 2016 году появился зачет ATV, а с 21 года зачет ATV разделился на 2 категории ( спорт и туризм ) в зависимости от степени подготовки квадроциклов и участников. В 2021 году впервые появился автомобильный зачет, состоящий из 4-х классов"Ориентирование для мотоциклов стало проходить по навигаторам, а не бумажным картам, что также позволило увеличить район проведения и разброс точек" - , рассказал в своем паблике один из участников Никита Соколовский.Таким образом "Мстерские Тропы" - стали уникальным фестивалем, объединяющий участников из мото, квадро и авто зачетов.В этом году собралось рекордное количество экипажей для соревнований подобного рода, порядка 200 единиц техники из разных уголков нашей родины посетило "Мстерские Тропы".