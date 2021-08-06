Бывший зам подал иск в суд.

В Октябрьский районный суд Владимира поступил иск от бывшего заместителя губернатора Романа Годунина. Он намерен судиться с администрацией Владимирской области.В своём заявлении Роман Сергеевич просит признать незаконным указ губернатора о его увольнении, а также восстановить его в должности с 9 июля. Кроме этого, бывший чиновник будет добиваться выплаты жалованья за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.Документы находятся на стадии принятия к производству.Напомним, что госслужащего