Установлено, что в 2017 году администрация города Суздаль предоставила многодетным семьям негазифицрованные земельные участки без водоснабжения, канализации и транспортной доступности, в связи с чем, они не могут начать строительство жилых домов и использовать их по назначению, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.

Установлено, что в 2017 году администрация города Суздаль предоставила многодетным семьям негазифицрованные земельные участки без водоснабжения, канализации и транспортной доступности, в связи с чем, они не могут начать строительство жилых домов и использовать их по назначению, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Руководителем следственного управления СК России по Владимирской области поручено провести доследственную проверку по данному факту, в ходе которой следователи изучат ситуацию и дадут оценку изложенным в сюжете сведениям, в том числе, связанным с расходованием администрацией города Суздаль бюджетных средств на приобретение и обустройство земельных участков.Ход проверки находятся на контроле Председателя СК России. По ее результатам будет принято процессуальное решение.Фото