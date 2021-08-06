Злоумышленник угнал авто и оставил его в соседнем селе после того, как закончился бензин.

29 июля в ОМВД России по Суздальскому району обратился мужчина, сообщивший о пропаже принадлежащего ему автомобиля. Заявитель пояснил, что машина была припаркована на одной из улиц села Борисовское.В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что в автобус пригородного маршрута сел подозрительный мужчина, которого ранее видели в Борисовском. Пассажир был задержан и доставлен в отдел полиции.Мужчина сознался в угоне.Впоследствии было установлено, что ранее 45-летний задержанный, не имеющий определенного места жительства, уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.Фигурант пояснил, что угнал автомобиль, чтобы уехать из Борисовского. В селе Мордыш в авто кончился бензин и задержанный оставил транспортное средство, решив продолжить путь на автобусе.Отделением дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).