Депутат Шевченко призвал власти Украины решить вопрос по Донбассу с Россией.

Депутат Шевченко призвал власти Украины решить вопрос по Донбассу с Россией.Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко дал интервью местному телеканалу, в ходе которого заявил о невозможности победить Россию. Парламентарий призвал власти найти общий язык с Российской Федерацией, чтобы завершить конфликт на Донбассе.Примечательно, что Евгений Шевченко еще совсем недавно был членом фракции "Слуга народа". Лидером одноименной партии является глава Незалежной Владимир Зеленский, который, очевидно не разделяет взглядов своего бывшего политического соратника.Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что сделал скандальное заявление. Президент Украины призвал русских жителей Донбасса покинуть регион и искать свое место в России. Он почему-то был уверен, в ДНР и ЛНР не придет цивилизация, пока они не вернутся в состав Незалежной. Зеленский подчеркнул, что рано или поздно это случится.Меж тем, депутат Шевченко четко дал понять, что победить Россию невозможно. Парламентарий подчеркнул необходимость найти в себе разум и терпение, чтобы договориться и закрыть проблему Донбасса. Он отметил, что решить этот вопрос совместно с Россией нужно ради будущего Украины.По мнению бывшего "слуги народа", будет глупо идти напролом и рушить все вокруг, потому что исторически это приведет к поражению Незалежной. Шевченко справедливо заметил, что Украина слабее России.