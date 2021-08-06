6 августа российской актрисе Любови Стриженовой исполнился 81 год. Она ушла из театра и кино и обратилась в монахини. Почему так случилось – в материале Дни.ру.

6 августа российской актрисе Любови Стриженовой исполнился 81 год. Она ушла из театра и кино и обратилась в монахини. Почему так случилось – в материале "Дни.ру".Исполнительница главной роли в фильме "Приезжайте на Байкал" Любовь Стриженова и Капитолина из "Вечного зова" Любовь Стриженова создала блестящую карьеру в кино и театре. Помимо ролей во многих советских фильмах она выступала на сцене МХАТа имени Горького. Она могла бы еще очень многое сделать для отечественных телезрителей, но ушла на взлете. 13 лет назад Любовь Стриженова объявила родственникам, что уходит в Киево-Николаевский Новодевичий монастырь в чувашском Алатыре. Что подтолкнуло ее к этому шагу, для многих оставалось загадкой.Стриженова два раза была замужем и родила двух детей. Тогда ходили разные слухи о том, почему актриса вдруг решила стать монахиней. Поговаривали, что даже спустя годы она никак не могла пережить расставание со вторым мужем. Так или иначе, теперь Любовь Стриженову называют матушкой Иудифь.СемьяОтец Любови Стриженовой (в девичестве Лифенцовой) был офицером: служил в Очакове, потом перевелся в Киев. Детство будущей актрисы было непростым. Семья жила бедно. Военные годы сменились тяжелым кризисом. После школы Любовь поступила в Киевский театральный институт. Уже во время учебы ее позвали сыграть в картине "Улица молодости". На съемках ее судьба перевернулась. Повстречав Владимира Земляникина, девушка рано вышла замуж и уехала из родительского дома.В 1958-м беременная актриса поступила в Школу-студию МХАТ, но уже в сентябре была вынуждена уйти в академический отпуск. После родов она восстановилась и успешно закончила учебу.КиноЛюбовь Стриженова получила широкую известность после картины "Случай из следственной практики". На тот момент с Земляникиным актриса уже развелась. Причиной стали ссоры со свекровью и советы подружек о том, что она якобы достойна лучшего. Поговаривали, что у актрисы могла быть и другая причина для развода — роман с ловеласом Олегом Стриженовым.Со своим вторым мужем Любовь Стриженова познакомилась во МХАТе. На тот момент он тоже уже был женат, и у него была дочь, а в театре у него слоилась дурная слава из-за многочисленных интрижек. Несмотря на это, актриса забеременела от него и вышла замуж.Пара жила в "однушке" на Новом Арбате, потом переехала в трехкомнатную квартиру на улице Рылеева. Однако счастье Стриженовой продлилось недолго. Когда сын пошел в первый класс, пара распалась, как и с первым мужем.Дочь Стриженовой от первого брака понимала, что матери тяжело уживаться с властным и эгоистичным отчимом."Мама находилась на излете сил. Разводились тяжело. Стриженов старался вернуть маму и семью, была какая-то сплошная мука!" – вспоминала дочь Любови Стриженовой Елена Земляникина.МонастырьВ 70-е и 80-е Любовь Стриженова еще играла в кино и театре. Потом неожиданно ее жизнь развернулась на 180 градусов. В 1984-м она съездила на Пасху в Киево-Печерскую лавру за компанию с друзьями, которые поехали туда в надежде на исцеление больного ребенка. Осенью 2008-го Стриженова объявила своим родственникам о решении принять монашеский постриг.