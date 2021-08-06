06.08.2021

2021-08-06 16:30:05

В Александровском районе автомашина после столкновения слетела в кювет

Недалеко от деревни Арсаки произошло ДТП.



Фото появились в паблике .



Комментаторы утверждают, что второй участник ДТП - ехал со стороны Александрова, перед аварией метров за 500 - лежит в кювете. Скорее всего, как минимум, один из столкнувшихся автомобилей ехал на выходные в деревню из Московского региона. Очевидцы сообщают, что пострадали 3 автомобиля - легковой, грузовик и минивэн.



Данных о пострадавших нет.