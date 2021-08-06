Фигурант, приревновавший знакомую, взял её телефон, якобы, для проверки переписки с другими мужчинами и, воспользовавшись случаем, похитил деньги с карты.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего уроженца одного из соседних государств. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).Фигурант был задержан после поступившего в полицию сообщения о хищении денег с банковской карты. Потерпевшая, местная жительница, рассказала, что случайно обнаружила несколько переводов на неизвестный счет. При этом сама она операции не совершала.Предварительным следствием установлено, что злоумышленник, работающий в Москве, приехал в гости к потерпевшей. Приревновав женщину, он взял её телефон, якобы, для проверки переписки с другими мужчинами. Воспользовавшись случаем, обвиняемый несколько раз перевел деньги на счет своего приятеля, который не знал о намерениях злоумышленника.В общей сложности фигурант похитил 23 000 рублей.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.