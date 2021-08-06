Улучшено экологическое состояние реки, а также условия проживания вблизи водных объектов

В Меленках завершились работы по расчистке русла реки Унжа. Об этом сообщили в департаменте природопользования.Водоём имеет большое градостроительное и рекреационное значение для жителей города. В 2015 году после обследования было обнаружено накопление наносов в русле и прибрежной полосе. Вода была загрязнена веществами из донных отложений.«По результатам работ улучшено экологическое состояние Унжи, а также условия проживания людей вблизи водных объектов», – резюмировал начальник отдела водных ресурсов и водопользования Владимир Гогин.