В хищении имущества транспортного предприятия подозреваются двое местных жителей.

В хищении имущества транспортного предприятия подозреваются двое местных жителей.Сотрудники Муромского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли факт хищения имущества, принадлежащего одной из организаций, занимающейся производством сварных труб и железнодорожных колес. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже.Установлено, что подозреваемые, находясь на территории вагонного ремонтного депо, демонтировали и сбросили на землю с железнодорожной платформы придвижной упор для перевозки рулонной стали. В дальнейшем злоумышленники планировали сдать похищенное в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды, однако были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Сумма причиненного имущественного ущерба составила более 12 тысяч рублей. В настоящий момент похищенное изъято и возвращено законному владельцу.По данному факту следственным отделением Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.Фото