Согласно проведенному исследованию 71 свертка изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой более 70 граммов...

Оперативниками ОНК УВД по ЮВАО задержаны двое приезжих по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – N -метилэфедрона.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Лавриненко задержали двоих мужчин в возрасте 28 и 35 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В результате личного досмотра у одного из них в наружном кармане штанов обнаружено и изъято 11 свертков с неизвестным веществом. У другого изъят мобильный телефон, в котором находились фотографии мест расположения закладок.В ходе проведения осмотра автомобиля 35-летнего задержанного изъято 60 свертков из полиэтилена с неизвестным веществом, а также при осмотре места происшествия обнаружены тайники с закладками, из которых изъято еще 7 свертков с неизвестным веществом.Согласно проведенному исследованию 71 свертка изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой более 70 граммов. Остальные 7 свертков направлены на экспертизу.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок.Следствием ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18