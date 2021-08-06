Оперативный штаб опубликовал последнюю статистику коронавируса в России.

Оперативный штаб опубликовал последнюю статистику коронавируса в России.Всего по стране за минувшие 24 часа было официально зарегистрировано 22 660 новых случаев коронавируса. За это же время выздороветь успели 20 141 пациентов. При этом сообщается о 792 погибших людях.Больше всего заразившихся по-прежнему регистрируют в Москве. В столице болезнь диагностировали у 2583 пациентов. В Санкт-Петербурге ковидных больных за сутки стало больше на 1909 человек. Подмосковье замыкает тройку лидеров печального антирейтинга с 1394 заболевших за 24 часа.Таким образом, за все время наблюдений в России было выявлено 6 402 564 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 720 353 человека. Летальных исходов зарегистрировано 163 301.Тем временем в стране продолжает проводиться кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ее эффективность можно оценить по тому, как ситуация с эпидемией развивается в Москве. Сообщалось о пике заражений, однако после решительных мер ситуация заметно улучшилась.Специалисты напоминают, что только вакцинация может помочь победить болезнь и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Локдаун и другие суровые ограничения наносят сильный экономический урон при том, что долгосрочное влияние на эпидемиологическую обстановку у них не такие эффективные.