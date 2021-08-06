В больницы региона также поставят современное оборудование для борьбы с коронавирусом.

Владимир Сипягин выделил 39,1 млн рублей на покупку третьего кислородного газификатора для инфекционного госпиталя Гусь-Хрустальной городской больницы. Часть средств потратят на медицинское оборудованияе для помощи новорождённым, родившимся от инфицированных матерей в ОКБ, а также для закупки холодильников для вакцины от COVID-19. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.«Акушерской службе ОКБ выделены средства на приобретение транспортного инкубатора с портативным аппаратом ИВЛ для новорождённых во время их перевозки», - уточнили в администрации Владимирской области.Также арсенал медиков пополнится передвижным аппаратом для ультразвукового обследования детей, аппараты ИВЛ для новорождённых, неонатальный монитор для контроля жизненно важных функций, устройством для поддержания дыхания, пульсоксиметрами, инкубатором и реанимационной системой для выхаживания.Планируется приобрести 42 холодильника, морозильника и сумки-термоконтейнеры с хладоэлементами.Оборудованием оснастят больницу №5 и поликлинику №2 во Владимире, ЦГБ Коврова, Гусь-Хрустальную городскую больницу, муромские больницы №1, №2 и №3, а также в Вязниковскую, Киржачскую, Кольчугинскую, Курловскую, Меленковскую, Селивановскую, Уршельскую и Юрьев-Польскую районные больницы.