В вашем окружении есть люди, которыми вы гордитесь? Или которые вас вдохновляют? Если ответ положительный, вы можете рассказать о них.

В вашем окружении есть люди, которыми вы гордитесь? Или которые вас вдохновляют? Если ответ положительный, вы можете рассказать о них.Дан старт пятому Всероссийскому конкурсу на создание лучших мотиваторов и видеороликов - "Герои, живущие рядом". Участие может принять любой жителей региона - от четырнадцати до тридцати пяти лет. О человеке, который заслуживает внимания и уважения, нужно рассказать в видео. Оно должно быть не больше пяти минут. Дополнительная информация - на сайте "Эстафета поколений".К таким людям можно отнести и Дмитрия Любимова. В короткие сроки командир отделения покровской пожарно-спасательной части ради службы в МЧС похудел на 56 килограммов.Об этом он рассказал в рамках флешмоба МЧС #Янастоящий. О профессии спасателя Дмитрий мечтал с детства, но долгое время этому не суждено было сбыться и-за лишнего веса. Полтора года назад он решил занялся бегом, плаванием и фитнесом и, конечно, отказался от вредных привычек. И со ста тридцати восьми килограммов похудел до восьмидесяти двух.Дмитрий Любимов, командир отделения пожарно-спасательной части №43 г. Покрова:- В моей диете обычное питание, только в ограниченном количестве. Усердные занятия спортом. Стремление и желание быть лучшим, показывать себя лучшим.