Те жители, которые уже прошли вакцинацию и хотят отправиться в путешествие по России, теперь могут узнать о коронавирусных ограничения в каждом городе страны.

Те жители, которые уже прошли вакцинацию и хотят отправиться в путешествие по России, теперь могут узнать о коронавирусных ограничения в каждом городе страны.На сайте стопкоронавирус.рф возобновлена работа интерактивной карты. На ней указаны правила работы общепита, торговых центров, транспорта. Теперь удобно и легко отследить, где может понадобиться ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. За своевременное обновление информации отвечают Центры управления регионами.