Регион посетил посол республики Казем Джалали.

Владимир Сипягин встретился с делегацией из Ирана во главе с послом республики Каземом Джалали. Они поговорили о развитии сотрудничества.«Мы рассчитываем открыть новую главу по взаимодействию с этой страной. За время визита покажем партнёрам наши предприятия и их продукцию», – приветствовал гостей губернатор.Владимирская область готова экспортировать в Иран электромашины и оборудование, механические устройства, котлы, средства наземного транспорта, химическую, фармацевтическую и текстильную продукцию, а также еду и напитки.«Уверен, в наших силах активизировать межрегиональное экономическое сотрудничество. В этом году в Тегеране прошла первая специализированная выставка «Евразия» с участием стран ЕАЭС. Её посетили предприниматели из России, с которыми уже установлены партнёрские связи. Мы приглашаем и представителей Владимирской области с бизнес-миссией, которая станет большим шагом в нашем общем деле», – обратился к владимирским властям Казем Джалали.Для дальнейшей проработки вопросов развития сотрудничества стороны создадут рабочую группу.В 33-ем регионе иранцы посетят ОЭЗ «Доброград-1», Завод имени В.А. Дегтярёва, НПП «Волиоптика», Торгово-промышленную палату, ВлГУ и Суздаль.