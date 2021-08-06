Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 9 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Как ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 9 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Как отказаться от земельного участка».На вопросы граждан ответит начальник отдела регистрации объектов недвижимости крупных правообладателей и регистрации арестов Управления Росреестра по Владимирской области Милова Ирина Владимировна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 53-34-19.