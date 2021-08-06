Во Владимире первым компонентом вакцины от коронавируса привито 64958 человек. Оба компонента вакцины получили 48053 жителя города.

Во Владимире первым компонентом вакцины от коронавируса привито 64958 человек. Оба компонента вакцины получили 48053 жителя города.Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 5890 человек.Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 71910 доз вакцины.По информации департамента здравоохранения администрации Владимирской области, жители могут предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Также на вакцинацию можно записаться через портал Госуслуг.Фото