Во Владимире первым компонентом вакцины от коронавируса привито 64958 человек. Оба компонента вакцины получили 48053 жителя города.

По состоянию на 6 августа первым компонентом вакцины уже привито 65724 человека.Инъекцию второго компонента вакцины за прошедшие сутки медики сделали 627 владимирцам. Таким образом, всего по состоянию на 6 августа оба компонента вакцины получили 48680 жителей города.Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 6207 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 76110 доз вакцины.По информации департамента здравоохранения администрации Владимирской области, жители могут предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Также на вакцинацию можно записаться через портал Госуслуг.Фото