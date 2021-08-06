На территории Областной детской клинической больницы достраивают вертолетную площадку для санавиации. Как сообщил заместитель главного врача Областной детской клинической больницы по

На территории Областной детской клинической больницы достраивают вертолетную площадку для санавиации. Как сообщил заместитель главного врача Областной детской клинической больницы по технике Владимир Баскаков, вертолётную площадку планируется ввести в эксплуатацию в середине августа, при этом первые вылеты начнут осуществляться не ранее октября. Медицинскому учреждению предстоит разработать аэронавигационный паспорт посадочной площадки. \из пресс-релиза обладминистрации\ Размер площадки