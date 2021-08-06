Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность руководителя ООО «Ручейки»), причастного к злоупотреблению своими полномочиями.

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность руководителя ООО «Ручейки»), причастного к злоупотреблению своими полномочиями.Он причинил своими действиями существенный вред правам и законным интересам ВРФ АО «Россельхозбанк», сообщила пресс-служба ФСБ по Владимирской области.В 2008 - 2013 годах ООО были заключены кредитные договора в ВРФ АО «Россельхозбанк» на общую сумму около 305 млн. рублей, обеспеченных залогом в соответствии с договорами, предусматривающими запрет на отчуждение имущества без согласия банка. Обязательства по своевременному возврату кредитов и процентов по ним ООО не выполнило.И в апреле 2018 года фигурант, в целях ухода от исполнения ранее взятых обязательств в ВРФ АО «Россельхозбанк», создал аффилированное ему ООО, в которое перевел все активы и материальные ценности ООО «Ручейки», в том числе залоговое имущество кредитной организации, переданное банку. Получилось, что вновь созданное ООО осуществляет производство, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции на мощностях принадлежащих ООО «Ручейки». Выручка от указанной деятельности аккумулируется на расчетных счетах аффилированной организации. А обязательства ООО «Ручейки» его руководителем перед банком не исполняются. В итоге 2018года в отношении заемщика АО «Россельхозбанк» инициирована процедура банкротства.В июне 2020г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУ СК России по Владимирской области в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. Получены дополнительные данные о причинении им существенного вреда правам и законным интересам АО «Россельхозбанк», что привело к тяжким последствиям для кредитной организации в сумме невыплаченного долга более 66 млн. рублей. При этом свою вину обвиняемый не признал и в содеянном не раскаялся.Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото