Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность руководителя ООО «Ручейки»), причастного к злоупотреблению своими полномочиями.

Перед судом предстанет директор сельхозпредприятия Юрьев-Польского района, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли банкротство фирмы и причинение ущерба свыше 66 миллионов рублейСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего бывшего генерального директора ООО «Ручейки», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).По версии следствия, в период с июня 2006 года по декабрь 2013 года руководством ООО «Ручейки» заключались кредитные договоры с банком на сумму более 300 миллионов рублей. В целях уклонения от взятых на себя обязательств было создано юридическое лицо, в которое генеральный директор перевел все имущество сельхозпредприятия. Вновь созданное предприятие, используя переведенное имущество, фактически осуществляло деятельность ООО «Ручейки» по производству, хранению и реализации продукции. При этом, прибыль от этой деятельности поступала на счета вновь созданного юридического лица.В связи с тем, что обязательства по заключенным кредитным договорам Обществом не исполнялись, банком в отношении заемщика инициирована и реализована процедура банкротства. Действиями генерального директора ООО «Ручейки» банку причинен материальный ущерб на сумму более 66 миллионов рублей.Благодаря принятым следователем СК России в ходе расследования уголовного дела мерам причиненный ущерб возмещен в полном объеме. При этом свою вину обвиняемый не признал и в содеянном не раскаялся, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото