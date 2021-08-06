Восемь собственников участка сельхозназначения нарушили земельное законодательство.
Восемь собственников участка сельхозназначения нарушили земельное законодательство.
На территории Боголюбовского сельского поселения во Владимирской области в апреле 2021 года сотрудники управления Россельхознадзора обследовали участок сельхозназначения площадью 10,0 га. Выявлены признаки нарушений, установленные п.п.2, 3 п.2 ст.13 Земельного кодекса РФ.
Данный участок принадлежит на праве общей долевой собственности восьми гражданам. В ходе очередной проверки в июле 2021 года подтвердился факт неиспользования земель для сельскохозяйственного производства, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской области.
По результатам проверок составлены акты, собственникам направили уведомления на составление протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. Владельцам земель выдали предписания об устранении нарушений.
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