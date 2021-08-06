Восемь собственников участка сельхозназначения нарушили земельное законодательство.

Восемь собственников участка сельхозназначения нарушили земельное законодательство.На территории Боголюбовского сельского поселения во Владимирской области в апреле 2021 года сотрудники управления Россельхознадзора обследовали участок сельхозназначения площадью 10,0 га. Выявлены признаки нарушений, установленные п.п.2, 3 п.2 ст.13 Земельного кодекса РФ.Данный участок принадлежит на праве общей долевой собственности восьми гражданам. В ходе очередной проверки в июле 2021 года подтвердился факт неиспользования земель для сельскохозяйственного производства, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской области.По результатам проверок составлены акты, собственникам направили уведомления на составление протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. Владельцам земель выдали предписания об устранении нарушений.Фото