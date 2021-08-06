На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 августа 2021 года лабораторно подтвержден 201 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 августа 2021 года лабораторно подтвержден 201 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.54 случая во Владимире, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Петушинском, 18 сл. в Муромском, 11 сл. в Ковровском, 11 сл. в Суздальском, 11 сл. в Александровском, 9 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 44 455 случаев заболевания.10504 случая во Владимире, 5238 сл. в Гусь-Хрустальном, 4799 сл. о. Муром, 3425 сл. в Ковровском, 2477 сл. в Александровском, 2448 сл. в Петушинском, 1821 сл. в Юрьев-Польском, 1857 сл. в Вязниковском, 1877 сл. в Кольчугинском, 1744 сл. в Суздальском, 1423 сл. в Собинском, 1427 сл. в Киржачском, 1261 сл. в Меленковском, 1025 сл. в Гороховецком, 1021 сл. в Камешковском, 870 сл. в Селивановском, 694 сл. в Судогодском, 544 сл. в г. Радужном.