Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ не будут направлять своих наблюдателей на выборы в Россию. Организацию якобы не ..

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ не будут направлять своих наблюдателей на выборы в Россию. Организацию якобы не устраивает квота, которую наша страна предложила из-за пандемии. Чем на самом деле продиктовано решение? Как отсутствие наблюдателей от этой международной организации скажется на владимирском голосовании по выборам депутатов Госдумы?Свое мнение по этому поводу высказал Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, председатель Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России.- ОБСЕ хотела направить в Россию более 500 наблюдателей. Это в 10 раз (!)) больше, чем было иностранных наблюдателей на выборах в США.Такой арифметический перекос настораживает, но его можно было бы объяснить обычным вниманием к нашей стране и уважением к волеизъявлению россиян, если бы не пандемия. В условиях распространения коронавирусной инфекции трактовка действий этой международной организации напрашивается диаметрально противоположная.Эпидмеры нельзя игнорировать! Вопросы безопасности граждан, в том числе и в период выборов – это приоритет, аксиома, то есть не требует доказательств.Именно поэтому Россия предложила делегировать от ОБСЕ 60 наблюдателей(50 от БДИПЧ ОБСЕ и 10 от ПА ОБСЕ). Наша страна была готова их принять. Но фактически в ОБСЕ заявили о самоустранении от участия в наблюдении выборов в Государственную Думу РФ.А международные наблюдатели на выборах в Госдуму будут: места, предложенные ОБСЕ, займут наблюдатели от других организаций.Так что на качестве наблюдательного процесса и проведении выборов на территории нашей страны и Владимирской области предвзятая и излишне политизированная позиции ОБСЕ не повлияет.