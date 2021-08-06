Во Владимирской области на 6 августа подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз ..

Во Владимирской области на 6 августа подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 54 человек. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Петушинском, 18 сл. в Муромском, 11 сл. в Ковровском, 11 сл. в Суздальском, 11 сл. в Александровском, 9 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в СеливановскомВсего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 44 455 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 10504 случая во Владимире, 5238 - в Гусь-Хрустальном районе, 4799 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.