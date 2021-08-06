Число пожаров в заброшенных зданиях на территории области в этом году увеличилось втрое, говорят в Главном управлении МЧС региона. А сколько таких заброшек, насколько они доступны и чем опасны, расскажет Константин Миронов.

Число пожаров в заброшенных зданиях на территории области в этом году увеличилось втрое, говорят в Главном управлении МЧС региона. А сколько таких "заброшек", насколько они доступны и чем опасны, расскажет Константин Миронов.Отдых в деревне - не такой уж безопасный. Эти сооружения в селе Борисовском Суздальского района, как магнитом, притягивают детей.Светлана Юшковская, жительница села Борисовское:- А никому ничего не надо… Сами уже поставим покрышки, чтобы туда не провалились, никому ничего не надо. Нет управления. Раньше здесь был совхоз - все держалось.Такие заброшки есть везде. Это улица Батурина областного центра. Покинутые дома облюбовали люди без определенного места жительства.Тамара Измайлова, жительница города Владимира:- Ребенок может залезть, может порезаться, налететь, уколоться. Погибнуть может. Бомжи - это пожар, смерть, убийства.В заброшенные строения заходят и представители социальных служб - они зачастую сталкиваются с неадекватным поведением временных обитателей. Кирилл на общественных началах помогает бездомным. Разыскивет их по таким заброшкам. Иногда с риском для собственной жизни.Кирилл Батурин, общественник:- Может ни с того ни с сего, как-то по пьяни, там всякое бывает, может и с ножом напасть, у нас сколько таких случаев было. Мы приходили им помогать, там кормим или еще что-то, а они с агрессией на тебя, могут и с ножом. Конечно, не стоит такие вещи держать, лучше все это сносить. Ну, а куда им еще идти?Такие объекты - на особом контроле МЧС. В этом году количество пожаров в старых нежилых домах зафиксировано 39 - на треть больше, чем в прошлом.Алексей Кутонов, замначальника отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС по Владимирской области:- Еженедельно совместно с органами местного самоуправления, а также с уполномоченными лицами надзорного ведомства проводятся рейдовые мероприятия, а также профилактические мероприятия, инструктируется гражданское население по мерам пожарной безопасности, распространяются единицы наглядной агитации.И все же главную опасность подобные строения представляют для детей. Несколько лет назад региональный следком вместе с детским уполномоченным разработали карту, на которую нанесли заброшенные неохраняемые объекты. Новый детский омбудсмен Юлия Раснянская намерена продолжить эту работу.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:- Через органы местного самоуправления мы можем понять, в какой собственности находится тот или иной объект. С помощью правоохранительных органов мы можем повлиять на то, как это здание или сооружение эксплуатируется. Оно должно быть огорожено или его вообще нужно снести в кратчайшие сроки, и, может быть, уже есть предписание для того, чтобы собственник устранил этот объект.И все же полного официального перечня потенциально опасных объектов нет ни в одном муниципалитете области. Зато есть неофициальные - их легко найти в интернете. Чем и пользуются дети, когда хотят экстремальных ощущений.Константин Миронов, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».