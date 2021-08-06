Кошелек со 143 000 рублей был изъят и возвращен собственнице.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В отдел полиции поступило сообщение о пропаже кошелька, в котором находились 143 000 рублей. Потерпевшая пояснила, что оставила кошелек на вешалке в туалете автозаправочной станции, а спустя время не обнаружила его на прежнем месте.Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев хищения.Информация о произошедшем вместе с приметами похищенного была передана наружным нарядам полиции.Фигурант был задержан сотрудниками ОГИБДД.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что увидел оставленный без присмотра кошелек и, поняв, что за его действиями никто не наблюдает похитил чужое имущество, после чего покинул заправку.Похищенное имущество было изъято и возвращено потерпевшей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.