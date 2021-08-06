Без юриста и журналистов. Зам. главы администрации города Сергей Сысуев встретился с жителями улицы Зеленой микрорайона Коммунар. Месяц назад они узнали, что рядом с их домами появится

Без юриста и журналистов. Зам. главы администрации города Сергей Сысуев встретился с жителями улицы Зеленой микрорайона Коммунар. Месяц назад они узнали, что рядом с их домами появится новостройка с двумя подземными этажами для парковки. К будущей многоэтажке ведет узкая дорога, которую застройщик хочет расширить до двух полос. Люди возмущены: в этом случае машины будут ездить